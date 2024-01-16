Важное 16 января 2024, 18:39 Победить россиян невозможно — Путин Путин заявил, что россиян победить невозможно РИА «Новости»

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Никому не под силу победить россиян. Об этом на встрече с главами муниципальных образований из различных регионов заявил президент страны Владимир Путин.

Путин отметил сплоченность российского народа, а также уважение к Родине.

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«Мне кажется, что такое отношение к Родине и друг другу — в крови нашего народа, оно глубоко сидит. Победить такой народ невозможно», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда умела защищать свои интересы, а значит, защитит их и в нынешней ситуации.

Кроме того, президент отметил, что предатели никогда не смогут достичь успеха.

«Люди, которые не начали ничего не делать, а уже проиграли. Они предали своих предков, предатели никогда в долгую не побеждают. Они могут что-то стащить или спереть, но вдолгую на их стороне успеха не будет. Тем более, если они выставляют на пьедестал почета нацистов и пособников Гитлера. Такие люди не могут победить», — добавил он.

Путин также напомнил, на каких условиях Украина стала независимой в 1991 году.