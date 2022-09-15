«Победить и стать частью России». Глава ЛНР назвал главную задачу республики | 360°

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«Победить и стать частью России». Глава ЛНР назвал главную задачу республики

Глава ЛНР Пасечник: основная задача для республики  — победить и стать частью России

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Для Луганской Народной Республики не так важен статус, который она могла бы получить в составе России, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его мнению, самым главным будет сам факт того, что это присоединение произойдет, сообщил ТАСС.

«Основная задача — победить и стать частью Российской Федерации. <…> А уж кем мы там будем, мне кажется, это не очень важно, важно, чтобы мы были вместе», — сказал Пасечник во время вручения наград «Герой Луганской Народной Республики».

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В ходе церемонии он посмертно наградил Звездой Героя ЛНР Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина.

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«В трудное для жителей Луганщины время Геннадий Цыпкалов и Валерий Болотов не побоялись взять на себя ответственность, принимать волевые решения и возглавить руководство Луганщины. Они стали организаторами первого референдума, где мы смогли свободно высказать свою волю, определить свое будущее», — напомнил Пасечник.

Отдельно он отметил роль Дениса Кудрина, который встал на защиту республики. По его словам, примеру таких героев последовали и другие жители Донбасса.

«Наш долг — чтить отважных современников и никому не дать очернить их память», — заключил глава ЛНР.

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