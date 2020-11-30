Ученые выяснили, почему не получается победить COVID-19

Турецкие ученые назвали причину, которая мешает победить пандемию коронавирусной инфекции. Виной тому бессимптомные носители инфекции.

Ученые опубликовали свои исследования в журнале Infection. Они узнали, что в организмах бессимптомных пациентов количество вирусов SARS-CoV-2 значительно выше, чем у тех, кто переносит заболевание с симптомами.

Исследователи уверены — это является кардинальным отличием нового типа инфекции от остальных патогенов. Это же свойство объясняет, почему государства до сих пор не смогли победить пандемию, несмотря на ряд принятых мер.

Ученые исследовали уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, которые отличались друг от друга по возрасту и тяжести заболевания. Таким образом, они рассчитывали найти связь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при COVID-19. Для этого специалисты взяли у испытуемых ряд биоматериалов: пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи. Всего в испытаниях принимали участие 60 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

В результате специалисты поняли, что у пациентов, которые переносят ковид без симптомов, значительно выше вирусная нагрузка. При этом тяжесть заболевания обратно пропорциональна этому показателю. Ученые подчеркнули, что это явление необходимо изучать и дальше. Они предположили, что высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может быть одной из многих проблем, которые вызывают такое бурное распространение пандемии.