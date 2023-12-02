Мир 02 декабря 2023, 05:12 Победа за Москвой. Боевик украинского нацбата шокировал откровением об СВО Боец «Айдара» Дикий: Россия победит из-за кривого мировоззрения Киева РИА «Новости»

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В украинском конфликте победит Россия из-за искаженного восприятия ситуации киевскими властями. Такое заявление сделал боевик батальона «Айдар»* Евгений Дикий в интервью украинской журналистке.

Военный заявил, что его «триггерит» заставка украинского оператора мобильной связи «Киевстар», если линия занята. В это время звучит фраза: «Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается».

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«Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за 2023 год сформировалось в тылу. Что мы себе просто живем нашей жизнью, разговариваем по „Киевстару“, а победа сама приближается. Так вот, с таким подходом она приближается к Москве, а не к нам», — заявил боевик.

Также Дикий отметил, что у России нет никаких иллюзий по поводу ситуации в зоне конфликта, ВС РФ движутся к цели по конкретному плану.

Ранее стало известно, что Украина планирует возвести оборонительные сооружения на границе с Россией и Белоруссией, но на их строительство потребуется минимум три месяца. Зимой сложно копать и подвозить технику, также стране может не хватить материальных и человеческих ресурсов.

* Запрещенная в России экстремистская организация.