Победа в бодибилдинге досталась модели со смертельным диагнозом

Свои историю девушка рассказала на личной странице в Instagram.

Болезнью Лайма 36-летняя спортсменка заразилась через укус клеща. Однажды во дворе своего дома Керастас играла с собаками, в тот момент ее и укусил клещ. Однако девушка не отнеслась к ситуации серьезно. Тем более, что за первые полгода после того случая никаких симптомов инфекционного заболевания она не заметила.

Через шесть месяцев после укуса блогер неожиданно проснулась от ужасной боли по всему телу. Она даже перестала чувствовать собственные ноги.

«Все мое тело онемело и ныло. Я не могу описать это чувство словами», — вспомнила Керастас.

Девушке пришлось потратить два года, чтобы справиться с неожиданной болезнью. За это время она стала активной спортсменкой, как ей и посоветовали медики. Благодаря занятиям ей удалось стать первой на соревнованиях по бодибилдингу.

«Вы можете сделать только две вещи: сдаться или бороться. Я решила бороться», — подчеркнула Керастас.