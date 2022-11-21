Мир 21 ноября 2022, 12:23 Победа Токаева на выборах создаст сложности для России Политолог Светов: России придется искать подход к Казахстану с президентом Токаевым пресс-служба президента Республики Казахстан

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Касым-Жомарта Токаева переизбрали на пост президента Казахстана. Он анонсировал переход на многовекторную экономику, которая может стать проблемой для России. Политолог, журналист Юрий Светов рассказал «360» о последствиях прошедших выборов.

«Думаю, его победа на выборах создаст нам определенные сложности. Нам нужно будет тщательно выстраивать линию взаимодействия с ним», — сказал он.

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Касым-Жомарт Токаев анонсировал большие перемены в политической и экономической жизни страны. Одним из ключевых лозунгов его избирательной кампании стало создание многовекторной экономики. Светов напомнил, что незадолго до выборов в Казахстан приезжали чиновники из Евросоюза и обещали привилегии за такой подход.

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«Они вели с ним беседы разного рода. Казахстану обещают какие-то пряники за эту многовекторную политику, в первую очередь чтобы она была менее ориентирована на Россию», — объяснил специалист.

Важно и то, отметил он, что нефтедобыча и нефтепереработка в Казахстане во многом находятся в руках многонациональных корпораций, в том числе британских. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал строительство транспортных коридоров в обход России, и Казахстан, считает политолог, наверняка станет участвовать в этом проекте.

Нельзя не учитывать и «фактор Китая», ведь рядом его граница. Казахстан фактически зажат между Россией и КНР. Кроме того, на важных международных голосованиях республика воздержалась. Юрий Светов допустил, что вопросы будущего сотрудничества российская сторона обсудит с президентом республики на встрече ОДКБ в Ереване.

«Это будет непросто. У Казахстана есть свои интересы, как он видит их. Он будет их отстаивать, порой эти интересы не совпадают с российскими. Значит, нужно найти какие-то точки соприкосновения», — заключил он.

Центризбирком объявил, что президент Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов. Явка на выборах 20 ноября составила 69,44%.