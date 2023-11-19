Мир 19 ноября 2023, 09:00 Сборная Франции по футболу одержала самую крупную победу в истории страны Сборная Франции разгромила команду Гибралтара со счетом 14:0 Panoramic/Keystone Press Agency

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Французская сборная обыграла команду из Гибралтара со счетом 14:0 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу в 2024 году. Об этом написал ТАСС.

Сборная Гибралтара «триумфально» открыла встречу, забив мяч в собственные ворота на третьей минуте. Всего минуту спустя гол забил Маркус Тюрам из французской команды. В течение матча голами отметились также Варрен Заир-Эмри, Килиан Мбаппе, Жонатан Клосс, Кингсли Коман, Юссуф Фофана, Адриен Рабьо, Усман Дембеле и Оливье Жиру.

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Победа Франции стала самой крупной в истории страны и одержала самую разгромную победу за время проведения квалификации к чемпионатам Европы, а Мбаппе с 46 голами оказался на третьем месте в списке бомбардиров сборной. Самым молодым автором года в составе сборной более чем за век стал Заир-Эмри, которому еще не исполнилось 18 лет.

Французская команда досрочно прошла отбор на чемпионат Европы и сейчас лидирует в турнирной таблице группы B с 21 очком.