Победа республиканцев на выборах в США может привести страну к дефолту | 360°

Мир 09 ноября 2022, 02:51 Победа республиканцев на выборах в США может привести страну к дефолту

Читать 360tv в

Действия республиканской партии в случае победы на выборах в США могут привести страну к дефолту. Таким мнением поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Об этом сообщил «Абзац».

Специалист пояснил, что политика президента страны Джо Байдена направлена на увеличение государственного долга. Однако республиканская партия сократить потребление заемных средств. Такое решение может быть чревато дефолтом.

Реклама

При этом специалист отметил, что представителям данной партии вряд ли хватит решимости ограничить действия президента.

Реклама

«Я считаю, что долг все же будет расти, и дефолта как политического решения пока не будет», — пояснил эксперт.

Авторы: