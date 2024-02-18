Мир 18 февраля 2024, 05:08 «Победа Путина». В США оценили освобождение Авдеевки российскими войсками Fox News назвал освобождение Авдеевки значительной победой Путина в ходе СВО РИА «Новости»

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В США назвали освобождение Авдеевки от ВСУ значительной победой президента России Владимира Путина в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

«Путин одерживает значительную победу, и это событие знаменует собой поворотный момент в войне на глазах у всего мира», — заявили в материале.

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Телеканал напомнил, что украинские войска сдали город на фоне острого дефицита боеприпасов и сложностей в оказании финансовой помощи со стороны США. При этом взятие Авдеевки «укрепит моральный дух России».

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму подразделениям ВС РФ, участвовавшим в освобождении Авдеевки. Глава государства объявил благодарность войскам группировки «Центр» и ее командующему генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, освобождение российской армией деморализует ВСУ, а также это серьезный удар по имиджу Киева.

Президент США Джо Байден заявил, что ВСУ могут потерять и другие города после своего разгромного поражения в Авдеевке, если конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования Украине.