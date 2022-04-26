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    26 апреля 2022, 12:49

    Победа Макрона на выборах не принесет перемен в сотрудничестве Франции и России — политолог Федоров

    Оксана Лавнюженко

    Научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров прокомментировал победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

    По словам политолога, особых перемен в сотрудничестве между Россией и Францией не произойдет. Париж продолжит совмещать жесткий диалог и санкционное давление в связи с событиями на Украине.

    «Особых перемен ждать не стоит. Макрон продолжит свою политику… Диалог жесткий, подкрепленный санкциями, продолжится накачивание Украины оружием. Надеяться на ослабление этой политики не стоит. Сочетание диалога и жесткого давления на нас, принуждение России изменить свою политику», — процитировал сайт kp.ru слова Федорова.

    Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции, набрав более 58% голосов. Его соперница, руководитель правой партии «Национальное объединение», Марин Ле Пен получила более 41% голосов.