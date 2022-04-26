Научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Федоров прокомментировал победу Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

По словам политолога, особых перемен в сотрудничестве между Россией и Францией не произойдет. Париж продолжит совмещать жесткий диалог и санкционное давление в связи с событиями на Украине.

«Особых перемен ждать не стоит. Макрон продолжит свою политику… Диалог жесткий, подкрепленный санкциями, продолжится накачивание Украины оружием. Надеяться на ослабление этой политики не стоит. Сочетание диалога и жесткого давления на нас, принуждение России изменить свою политику», — процитировал сайт kp.ru слова Федорова.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон одержал победу на президентских выборах во Франции, набрав более 58% голосов. Его соперница, руководитель правой партии «Национальное объединение», Марин Ле Пен получила более 41% голосов.