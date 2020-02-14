Победа без братской крови — в Черногории продолжились протесты из-за закона о религиозных объединениях
Каждые четверг и воскресенье в Черногории проходят молебны и шествия. Официальных данных о числе участников нет. Однако, по словам оппозиции, их уже не менее 200 тысяч человек. Напомним. Население страны составляет 630 тысяч человек.
В минувший четверг владыка Иоанникий возглавил шествие в Беране. Он обратился к собравшимся у стен монастыря Джурджеви-Ступови.
Епископ уверил, что верующие во всем мире «смотрят и восхищаются», а также хотят приехать и лично принять участия в собраниях и шествиях.
Он отметил, что борьбу сменяют праздник и победа.
«Это победа без братской крови, но победа моральная, духовная, победа и триумф правды и справедливости», — заявил священнослужитель.
Напомним, в декабре 2019 года большинством голосов правящей коалиции парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». В Сербской Православной Церкви выразили опасения, что после принятия закона ее собственность передадут Черногорской «автокефальной» церкви, которую не признает православный мир.