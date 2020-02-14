Каждые четверг и воскресенье в Черногории проходят молебны и шествия. Официальных данных о числе участников нет. Однако, по словам оппозиции, их уже не менее 200 тысяч человек. Напомним. Население страны составляет 630 тысяч человек.

В минувший четверг владыка Иоанникий возглавил шествие в Беране. Он обратился к собравшимся у стен монастыря Джурджеви-Ступови.

Епископ уверил, что верующие во всем мире «смотрят и восхищаются», а также хотят приехать и лично принять участия в собраниях и шествиях.

Он отметил, что борьбу сменяют праздник и победа.

«Это победа без братской крови, но победа моральная, духовная, победа и триумф правды и справедливости», — заявил священнослужитель.

Напомним, в декабре 2019 года большинством голосов правящей коалиции парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». В Сербской Православной Церкви выразили опасения, что после принятия закона ее собственность передадут Черногорской «автокефальной» церкви, которую не признает православный мир.