Мир 29 июля 2023, 03:32 «По виду не скажешь». Байден пошутил насчет своего возраста Президент США Джо Байден заявил, что уже 600 лет занимается политикой РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден пошутил насчет своего возраста. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пул Белого дома.

«Я знаю, что по виду не скажешь, но я долго этим занимаюсь… Я здесь уже 600 лет», — заявил глава Штатов на мероприятии по сбору денежных средств в штате Мэн.

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Американскому президенту в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет. Он является одним из самых старых лидеров в истории США.

По мнению недоброжелателей действующего лидера Америки, возраст Байдена является его уязвимостью. Ранее бывший сотрудник конгресса, аналитик Брэндон Вейхерт назвал главу Штатов слабым и «умственно отсталым». Он отметил, что американцы заслуживают лучшего президента.

В прошлом году обозреватель газеты The New York Times Питер Бейкер заявил, что преклонный возраст Байдена становится «неудобной проблемой» для его команды. Он отметил, что действующему главе Америки будет труднее баллотироваться на второй срок.