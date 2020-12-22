Путин и Макрон договорились о сотрудничестве по вакцинам от COVID-19

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном — лидеры затронули тему борьбы с коронавирусом. Они подтвердили настрой на развитие контактов по вопросам производства вакцин от COVID-19 и массовой вакцинации населения.

Также в ходе беседы президенты обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Прутин отметил, что обстановка в регионе относительно стабильная, договоренности от 9 ноября в целом выполняются.

«Отмечена успешная работа российских миротворцев, обеспечивающих по просьбе Баку и Еревана режим прекращения огня и безопасность гражданского населения», — сказано на сайте Кремля.

Главы государств затронули актуальные гуманитарные проблемы — это и возвращение беженцев, и восстановление инфраструктуры в регионе, и сохранение религиозных и культурных памятников, в частности по линии Международного центра гуманитарного реагирования.

Также они обсудили конфликт в Донбассе, иранскую ядерную программу, обстановку в Сирии и Ливии.

Ранее стало известно, что Макрон заболел коронавирусом. Он переносит его относительно легко. Продолжает работу в удаленном формате. Несмотря на указание Пекина не критиковать французского президента Эммануэля Макрона, в китайских соцсетях тысячи пользователей оставили издевательские комментарии в его адрес после сообщений о его инфицировании COVID-19. Китайцы подчеркнули, что Запад не может справиться с пандемией.