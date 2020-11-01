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    01 ноября 2020, 21:46

    Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

    Валерия Шафирко

    Дональд Трамп сократил на один процентный пункт (п. п.) отставание по уровню общественной поддержки от своего оппонента на президентских выборах Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который был проведен по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC.

    Разрыв между кандидатами после сокращения составил 10 п. п., следует из данных опроса. На сегодня, за Трампа готовы проголосовать 42% респондентов, а за Байдена — 52%. Результаты аналогичного опроса, проведенного в середине октября, практически такие же цифры. Отдать свой голос за Трампа тогда собирались отдать 42% опрошенных, за Байдена — 53%.

    Преимущество Байдена уменьшилось в 12 так называемых колеблющихся штатах, где нет ясности, какая партия и какой кандидат победят в голосовании. Как отмечают эксперты издания, уровень поддержки Трамп среди выходцев из стран Латинской Америки 29%, в то время как у Байдена 62%. Однако, на прошлых выборах президента, которые прошли в 2016 году, расклад между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом был почти идентичным (66% и 28%), но это не помешало республиканцу выиграть выборы президента.

    Предвыборная кампания кандидатов в президенты США вышла на финишную прямую, и это привело к прямым нападкам конкурентов друг на друга. Так, Байден во время митинга в Мичигане заявил, что Трамп боится президента России Владимира Путина.

    Президентские выборы в США состоятся во вторник, 3 ноября. Помимо главы государства американцы изберут 35 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей.