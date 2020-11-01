Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

Разрыв между кандидатами после сокращения составил 10 п. п., следует из данных опроса. На сегодня, за Трампа готовы проголосовать 42% респондентов, а за Байдена — 52%. Результаты аналогичного опроса, проведенного в середине октября, практически такие же цифры. Отдать свой голос за Трампа тогда собирались отдать 42% опрошенных, за Байдена — 53%.

Преимущество Байдена уменьшилось в 12 так называемых колеблющихся штатах, где нет ясности, какая партия и какой кандидат победят в голосовании. Как отмечают эксперты издания, уровень поддержки Трамп среди выходцев из стран Латинской Америки 29%, в то время как у Байдена 62%. Однако, на прошлых выборах президента, которые прошли в 2016 году, расклад между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом был почти идентичным (66% и 28%), но это не помешало республиканцу выиграть выборы президента.

Предвыборная кампания кандидатов в президенты США вышла на финишную прямую, и это привело к прямым нападкам конкурентов друг на друга. Так, Байден во время митинга в Мичигане заявил, что Трамп боится президента России Владимира Путина.

Президентские выборы в США состоятся во вторник, 3 ноября. Помимо главы государства американцы изберут 35 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей.