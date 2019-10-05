Демократы запросили документы по Украине у Белого дома

Демократы в конгрессе США в связи с расследованием в рамках импичмента президента Дональда Трампа запросили у Белого дома документы по Украине. Об этом говорится в распространенном заявлении.

Соответствующее письмо направили на имя исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Майка Малвени конгрессмены трех комитетов по разведке, иностранным делам, реформам и надзору, пишет РИА «Новости».

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Конгрессмены также установили срок до 18 октября — в течение этого времени Белый дом должен предоставить все необходимые документы. Отказ в предоставлении запрошенных материалов будет рассматриваться как «свидетельство препятствия расследованию».

Председатели указанных выше комитетов напоминают, что американский президент в ходе общения с журналистами заявлял, что он «всегда сотрудничает» с конгрессом США.

«Заявление президента Трампа является заведомо ложным. Белый дом отказывается сотрудничать или отвечать на многочисленные запросы наших комитетов предоставить документы на добровольной основе», — заявили демократы.

Кроме того, они в очередной раз отвергли претензии республиканцев по поводу необходимости проведения общего голосования палатой представителей, а также принятия резолюции для официального начала расследования в рамках импичмента.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о начале процедуры импичмента из-за телефонного разговора Трампа с Зеленским.