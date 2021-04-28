Украинские националисты прошли маршем в по центру Киева

Действующий в Киеве локдаун не помешал сторонникам радикальных правых и националистических организаций устроить шествие в честь годовщины дивизии СС «Галичина», действующей в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие под названием «Марш вышиванок» раньше проводили только во Львове. Об этом сообщило РИА «Новости».

В шествии приняли участие около сотни сторонников различных националистических организаций. Они собрались около станции метро «Арсенальная» и колонной двинулись на центральную площадь украинской столицы — Майдан Незалежности.

По ходу движения колонну сопровождали сотрудники полиции. Их не смущали националистические речевки, которые выкрикивали участники марша.

Шествие вызвало возмущение у пожилого жителя Киева. Оно напомнило сотруднику украинской полиции, что националистические организации признал незаконными Нюрнбергский трибунал. Видео опубликовал Telegram-канал RT.

На опубликованных кадрах видно, как пожилой киевлянин кричит, чтобы «нацики убирались из Киева». Подошедшего к нему полицейскому он заявил, что демонстрация нацистской символики запрещены, как и массовые организации в период санитарных ограничений.

Дивизия СС «Галичина» появилась во Львове в апреле 1943 года. Входящие в ее состав военнослужащие приняли участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где убили более 500 человек. Объединение разгромили войска Красной армии летом 1944 года. Войска СС, куда входила «Галичина» Нюрнбергский трибунал признал преступной организацией.