Украина заранее готовилась к ракетному удару по центру Донецка

Ракетный удар по центру Донецка со стороны ВСУ мог быть спланирован украинскими спецслужбами заранее. Об этом сообщается в Telegram-канале «Vоенкор Котенок Z».

Накануне в Telegram неизвестные создали канал «Союз матерей Донбасса», накрутили подписчиков и сделали массовую рассылку, призвав женщин в Донецке собраться 14 марта, в 12:00, на городской площади. Целью схода было выяснить судьбу мужчин, мобилизованных для участия в конфликте с Украиной.

«То, что канал украинский, говорит тот факт, что его админ призывал собираться у здания „Донецкой ОГА“. При том, что в Донецке уже давно его знают и называют Домом правительства», — говорится в сообщении автора.

Примерно в 12 часов по этому адресу ВСУ нанесли ракетный удар из комплекса «Точка-У», жертвой которого стали 20 человек, включая детей. Еще 23 человека пострадали.