«По-царски восседает». Зеленский выступил под флагом Мальдив на переговорах в ООН

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин рассказал о прошедших переговорах президента Украины Владимира Зеленского с председателем 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом. По его словам, за спиной украинского лидера на встрече развевался флаг Мальдив. Украинского флага и вовсе не было около президента.

«Думал, монтаж. Думал, злые оппоненты издеваются. Перепроверил. Нет. Все правда: президент Украины Зеленский проводит официальную встречу в ООН и по-царски восседает под флагом островного государства Мальдивы. Украинского флага, видимо, не нашлось. Впрочем, какая разница», — написал Кузьмин в Telegram-канале.

К тексту он добавил фотографию, сделанную на встрече Зеленского и Шахида. На кадре видно, что стоят только флаги Мальдив и ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе второй раз за месяц посетил Соединенные Штаты.