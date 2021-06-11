Американский президент Джо Байден непоследователен в своем отношении к проекту «Северный поток — 2», и это иронично, считает автор Майкл Рубин. Об этом он написал в статье для журнала National Interest.

Белый дом до этого констатировал, что помешать строительству «Северного потока — 2» будет сложно, потому что газопровод практически достроен. В середине мая Штаты отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, сославшись на противоречие национальным интересам США.

Вашингтон пошел на такой шаг ради улучшения отношений с Берлином и другими союзниками в Европе, отметил в своей статье Рубин.

«Однако логика этого расчета неубедительна», — констатировал публицист.

Начатое Байденом «продвижение» российского проекта и одновременное сворачивание тех трубопроводов, от которых США могли бы получить выгоду, автор считает ироничным. Он напомнил, что глава Белого дома в январе подписал указ, который блокирует строительство трубопровода Keystone XL на границе Канады и Соединенных Штатов.

«Если бы изменение климата действительно было „величайшей угрозой для Америки“, как сказал Байден американским войскам во время своего визита в Европу, то он бы усилил сопротивление „Северному потоку — 2“, а не дал бы ему зеленый свет», — написал Рубин в статье.

Худшим для США итогом запуска российского газопровода «Северный поток — 2» стали бы отравленные отношения с Германией, заявил на этой неделе госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. По его мнению, после запуска российского проекта отношения США и Германии будут отравлены. У европейской страны не будет стимула сесть за стол переговоров по смягчению серьезных негативных последствий от работы «Северного потока — 2».