«По просьбе русских воинов». Жители Попасной рассказали, как их эвакуировали на бронетехнике

Жителей города Попасной эвакуируют малыми группами на бронетехнике — из-за интенсивных обстрелов другим транспортом выбираться опасно. Об этом РИА «Новости» рассказал пожилой житель, которого удалось доставить в Первомайск Луганской народной республики.

«Как эвакуировали? По просьбе воинов наших, русских. У нас на дверях было написано „Старики“, „Люди не ходящие“. Они зашли, мы их попросили отвезти», — сообщил мужчина.

По его словам, за ними приехали уже минут через 10 и забрали. Эвакуировали его с женой и еще четверых.

По данным военнослужащих Народной милиции ЛНР, в Попасной с 3 марта нет воды и электричества. Людей осталось мало. Некоторые обращаются за помощью к бойцам Луганской народной республики.

«Выходят бабушки, я лично одну накормил, воды дал. Вторая женщина пришла, тоже ее накормили и напоили. Чем можем, тем помогаем, ничем не обижаем, что есть, то даем», — сообщил военнослужащий ЛНР Валерий.

Еще одна жительница Попасной, Оксана, которую эвакуировали вместе с семьей, рассказала, что ВС ЛНР и РФ сначала приносили им еду в подвал, а потом помогли покинуть город. Оксана призналась, что ходит на костылях, но ей «помогли перебраться».

По последним данным, военнослужащие ЛНР зашли в Попасную, но позиции украинских силовиков сохраняются в городе и его окрестностях.