По примеру ЕС. Ряд стран продлили санкции против России

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что страны продлили санкции в отношении 44 юридических и 170 физических лиц.

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«Страны- кандидаты [на вступление в ЕС] Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению [Евросоюза]. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — сказано в заявлении.

О продлении ограничительных мер в отношении России Евросоюзом стало известно 12 сентября. В списке попавших под санкции в основном органы власти, граждане России и Украины, военные формирования самопровозглашенных республик Донбасса.

В отношении России сейчас действуют экономические и индивидуальные санкции, а также рестрикция по Крыму, представляющая запрет европейским бизнесменам поддерживать связи с полуостровом.