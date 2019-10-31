  • По примеру АК-47. В Госдепе США обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

    31 октября 2019, 19:41

    Александра Каширина

    Россия стремится навязать миру зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», как она сделала это в свое время с автоматом Калашникова. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, сообщил «ТАСС».

    «Большой путь был пройден с тех пор, как АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру», — заявил Купер.

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    Он добавил, что Россия, используя потребности своих партнеров в безопасности, создает препятствия для возможности США поставить «наиболее передовые средства обороны».

    При этом Купер признал, что наивно думать, что страны мира не имеют другого выбора, кроме как становиться партнерами Америки.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Соединенным Штатам не удалось убедить Турцию отказаться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400.