По примеру АК-47. В Госдепе США обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру

«Большой путь был пройден с тех пор, как АК-47 стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Сегодня Россия усердно работает над тем, чтобы навязывать различные варианты своих зенитных ракетных систем С-400 по всему миру», — заявил Купер.

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Он добавил, что Россия, используя потребности своих партнеров в безопасности, создает препятствия для возможности США поставить «наиболее передовые средства обороны».

При этом Купер признал, что наивно думать, что страны мира не имеют другого выбора, кроме как становиться партнерами Америки.

Ранее в СМИ сообщалось, что Соединенным Штатам не удалось убедить Турцию отказаться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400.