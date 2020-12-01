Лавров назвал безответственным требование Санду по Приднестровью

Москва едва ли согласится принять заявление нового президента Молдовии Майи Санду, которая объявила о необходимости увести российских миротворцев из Приднестровья. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это требование безответственным.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), которая проходила в онлайн-формате.

«Трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев, но то, что это едва ли поможет урегулированию и едва ли мы сможем принять такое достаточно безответственное требование… Прямо скажем, это факт», — заявил глава российского МИД.

Кроме того, Лавров прокомментировал слова нового президента о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдавии, а также — о намерении страны сохранить добрые отношения с Россией. Глава МИД заявил, что для Москвы важно, как Санду рассматривает отношения с РФ. Он также напомнил, что «добрые отношения» предполагают учет взаимных интересов стран, а также учет договоренностей, которые лидеры России и Молдавии уже достигли.