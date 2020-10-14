Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН
Глава внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Twitter, что Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН на 2021–2023 годы. Об этом сообщило «Утро.ру».
По словам Кулебы, Украина, как страна, поддерживавшая создание Совета, будет и в дальнейшем отстаивать предотвращение нарушений прав человека для устойчивого международного мира и безопасности. По мнению дипломата, состояние вещей в совете оставляет желать лучшего.
«В него прошел даже такой известный нарушитель прав человека, как РФ (за неимением конкуренции в Восточноевропейской группе). Что ж, Украина готова к борьбе», — добавил министр.