Украину переизбрали в Совет по правам человека ООН

По словам Кулебы, Украина, как страна, поддерживавшая создание Совета, будет и в дальнейшем отстаивать предотвращение нарушений прав человека для устойчивого международного мира и безопасности. По мнению дипломата, состояние вещей в совете оставляет желать лучшего.

«В него прошел даже такой известный нарушитель прав человека, как РФ (за неимением конкуренции в Восточноевропейской группе). Что ж, Украина готова к борьбе», — добавил министр.