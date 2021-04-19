Аналитик раскрыл планы США по подрыву рубля

У США есть план по подрыву курса рубля, считает финансовый и биржевой аналитик Степан Демура. По его словам, действия американских властей имеют достаточно опосредованное отношение к динамике рубля, но при этом подтверждают давно намеченные Вашингтоном задачи.

«Сначала сделать доллар по 87 рублей, потом по 95, а там уже 125 и дальше», — отметил Демура. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

При этом в какие сроки Штаты намерены реализовать свой план, Демура не уточнил.

Специалист Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев усомнился в том, что ранее введенные США санкции возымеют какой-либо значительный эффект. Колебания курса рубля, по его мнению, обусловлены не только внешними причинами, но и тем, что в России «немного разыгралась инфляция».

У такого отклонения есть свои пределы, отметил Беляев. Это означает, что никакой тенденции к «стремительному обрушению» российской валюты нет.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что американское правительство планирует ужесточить санкции против российских долговых ценных бумаг. Также в Белом доме рассматривают результаты санкций, которые уже были введены раньше. Например, могут ввести запрет американским компаниям приобретать рублевые облигации от российских госбанков не только на первичном, но и на вторичном рынке.