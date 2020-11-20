Мошенник в США пытался сбежать от полиции на гидроскутере. По озеру
Как стало известно газете The Independent, Пирси сначала пытался сбежать от агентов ФСБ на машине, но затем выехал на берег озера, вынул из внедорожника гидроскутер и скрылся под водой.
Правоохранители отслеживали передвижение 44-летнего мужчины по пузырькам воздуха, которые появлялись на поверхности. Бежать ему из озера было некуда, и агенты арестовали его, когда он вышел на берег.
Следствие считает, что Пирси и его компаньон Кеннет Винтон создали компании Family Wealth Legacy и Zolla. С обещанием гарантированной прибыли они собрали с легковерных клиентов 35 миллионов долларов. Партнеры вернули инвесторам только 8,8 миллионов, остальное потратили на себя.
Прокуратура также подозревает Пирси и Винтона в майнинге криптовалют. У них попросту не было ликвидных активов для выплат клиентам. Подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, с использованием почты и отмывании денег.
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