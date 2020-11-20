Мошенник в США пытался сбежать от полиции на гидроскутере. По озеру

Разыскиваемый за предполагаемое участие в финансовой пирамиде Мэтью Пирси попытался скрыться от полиции сначала на автомобиле, а затем и в озере Шаста на подводном буксировщике Yamaha 350i. Обычно его используют дайверы. Гидроскутер позволяет находиться под водой 25 минут и может развивать скорость около четырех миль в час на глубине 1100 футов.

Как стало известно газете The Independent, Пирси сначала пытался сбежать от агентов ФСБ на машине, но затем выехал на берег озера, вынул из внедорожника гидроскутер и скрылся под водой.

Правоохранители отслеживали передвижение 44-летнего мужчины по пузырькам воздуха, которые появлялись на поверхности. Бежать ему из озера было некуда, и агенты арестовали его, когда он вышел на берег.

Следствие считает, что Пирси и его компаньон Кеннет Винтон создали компании Family Wealth Legacy и Zolla. С обещанием гарантированной прибыли они собрали с легковерных клиентов 35 миллионов долларов. Партнеры вернули инвесторам только 8,8 миллионов, остальное потратили на себя.

Прокуратура также подозревает Пирси и Винтона в майнинге криптовалют. У них попросту не было ликвидных активов для выплат клиентам. Подозреваемым предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, с использованием почты и отмывании денег.

В финансовую пирамиду основателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли вложились известные российские спортсмены, актеры и режиссеры. Он заочно обвиняется в присвоении девяти миллиардов рублей.