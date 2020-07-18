По обвинению в убийстве босса задержан помощник миллионера Фахима Салеха

Полиция предъявила обвинение в убийстве второй степени миллионера Фахима Салеха его 21-летнему помощнику Майризу Хаспилу. Он решил расправиться с шефом после того, как был уличен в краже 90 тысяч долларов.

Об этом изданию Daily News сообщили информированные источники. Они утверждают, что помощник предпринимателя сначала оглушил Салеха электрошокером, затем убил и расчленил с помощью электропилы, которую принес с собой. Орудия совершения убийства его и выдали. Хаспил использовал кредитку для покупки электропилы, а извлеченные из тела Салеха боевые электроды содержали серийный номер устройства, которое следователи смогли связать с Хаспилом.

Инсайдеры утверждают, что убийца не оценил доброты Салеха, который поймал его на воровстве, но не захотел обращаться в полицию. Он уволил помощника и потребовал вернуть деньги.

Следователи сообщили, что в квартире Хаспила на Манхэттене состоялся трехчасовой обыск. Предполагаемый убийца, у которого раньше не было судимостей, сразу запросил адвоката и не стал делать заявлений.

Начальник полиции Нью-Йорка Родни Харрисон после короткого брифинга отказался сообщать подробности расследования.

Выпускник Массачусетского университета Фахим Залех основал свою первую компанию еще будучи подростком. Он создал бренд по обмену мотоциклами в нескольких странах мира Gokada, возглавил венчурную компанию Adventure Capital и контролировал деятельность цифровой платформы Pathao. Салех не так давно переехал в шикарную квартиру в центре Нью-Йорка за два миллиона долларов, в которой его и убили.