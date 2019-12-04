По крайней мере 9 человек стали жертвами тайфуна «Тисой» на Филиппинах

Однако агентство Bloomberg передало, что жертвами тайфуна стали не менее 17 человек. По данным агенства, местные чиновники уже оценили нанесенный сельского хозяйству ущерб в 15,7 миллиона долларов.

Около 200 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за тайфуна Подробнее

«Тисой» обрушился на Филиппины еще вечером 2 декабря. Эпицентр пришелся на провинцию Сорсогон. В Маниле прошли сильные дожди. Как написала газета Philippine Star, из-за стихии более 225 тысяч человек по всей стране эвакуировали. Закрыты участки нескольких дорог и мосты.

Во вторник из-за непогоды в аэропорту Манилы на 12 часов остановили работу всех четырех терминалов воздушной гавани. Серьезные повреждения получил аэропорт Легаспи, находящийся в провинции Албай.

Под угрозой наводнения сейчас находятся более 300 тысяч филиппинцев. При этом 105 тысяч могут пострадать от грязевых потоков с вулкана Майон. Такие данные обнародовало управление общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях. По информации местных СМИ, тайфун должен уйти с Филиппин только в четверг.

«Тисой» стал двадцатым тайфуном, обрушившимся на Филиппины в 2019 году. Скорость его ветра — около 150 километров в час.