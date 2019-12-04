  • По крайней мере 9 человек стали жертвами тайфуна «Тисой» на Филиппинах

    04 декабря 2019, 07:46

    Наза Салех Захи

    Тайфун «Тисой», бушующий на Филиппинах, унес жизни, как минимум, девяти человек. Об этом сообщил телеканал CNN Philippines со ссылкой на местные власти.

    Однако агентство Bloomberg передало, что жертвами тайфуна стали не менее 17 человек. По данным агенства, местные чиновники уже оценили нанесенный сельского хозяйству ущерб в 15,7 миллиона долларов.

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    «Тисой» обрушился на Филиппины еще вечером 2 декабря. Эпицентр пришелся на провинцию Сорсогон. В Маниле прошли сильные дожди. Как написала газета Philippine Star, из-за стихии более 225 тысяч человек по всей стране эвакуировали. Закрыты участки нескольких дорог и мосты.

    Во вторник из-за непогоды в аэропорту Манилы на 12 часов остановили работу всех четырех терминалов воздушной гавани. Серьезные повреждения получил аэропорт Легаспи, находящийся в провинции Албай.

    Под угрозой наводнения сейчас находятся более 300 тысяч филиппинцев. При этом 105 тысяч могут пострадать от грязевых потоков с вулкана Майон. Такие данные обнародовало управление общественной безопасности в чрезвычайных ситуациях. По информации местных СМИ, тайфун должен уйти с Филиппин только в четверг.

    «Тисой» стал двадцатым тайфуном, обрушившимся на Филиппины в 2019 году. Скорость его ветра — около 150 километров в час.