В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте президента страны Дональда Трампа, которого обвиняют в превышении полномочий и воспрепятствованию работе Конгресса.

Заседание транслируют телеканал Fox News и сайт Сената США. Сенаторы должны будут проголосовать по регламенту суда, который предложил лидер республиканцев Митч Макконелл. Затем члены верхней палаты парламента выступят со вступительным словом. Непосредственно судебное разбирательство начнется на следующий день.

Некоторые эксперты считают, что вопрос об отрешении Трампа от власти предрешен. Для этого нужно набрать голоса 67 сенаторов — 45 демократов, двух независимых кандидатов и 20 республиканцев. Это невозможно, так как представители Республиканской партии защищали и поддерживали президента во время предыдущих тяжб по импичменту.

Они называют процесс лживым, и настаивают на его скорейшем завершении, чтобы не оскорблять народ бессмысленным судилищем. Демократы настаивают на максимально долгом рассмотрении дела.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обрушилась с критикой на резолюцию республиканца Макконелла, который предложил рассмотреть импичмент в ускоренном режиме. Она заявила, что она «разработана специально для того, чтобы скрыть правду», так как отвергает необходимость вызова свидетелей и предоставления соответствующей документации.