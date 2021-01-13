Назначено время голосования по импичменту Трампа

Палата представителей Конгресса США утвердила процедуру голосования по импичменту президента Дональда Трампа. Само голосование ожидается в 15-16 часов по времени Вашингтона (23:00-0:00 мск).

Процедуру поддержал 221 конгрессмен, 203 выступили против. Демократы в Палате представителей предложили отстранить Трампа от должности по статье о «подстрекательстве к мятежу». Также Трампу могут запретить занимать любые выборные должности в будущем.

Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что Трамп представляет опасность для США, и поэтому должен быть отстранен.

Для вынесения импичмента в нижней палате достаточно простого большинства голосов. Большинство в Палате представителей занимают члены демократической фракции.

Затем дело поступит на рассмотрение в Сенат. Для утверждения импичмента нужно, чтобы за него проголосовали две трети сенаторов, то есть 67 из 100. У демократов и республиканцев поровну мест в верхней палате, поэтому импичмент там вряд ли пройдет.

Кроме того, сенаторы выходят с каникул лишь 19 января. На следующий день состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена.