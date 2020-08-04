Армия Израиля нанесла удары по границе с Сирией

Израиль обвинил Сирийскую армию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе. Израильские военные атаковали военные цели страны.

Как сообщила армия Израиля на своей странице в Twitter, 3 августа ей удалось предотвратить террористическую атаку на границе с Сирией. Военные нанесли удар по четырем террористам, которые хотели установить бомбы в нескольких метрах от границы. У них конфисковали оружие и взрывчатые вещества.

При этом Сирийское государственное агентство SANA утверждает, что силами противовоздушной обороны страны была предотвращена воздушная атака Израиля на юго-западе столичной провинции Дамаск. Ракеты были пущены с израильских ВВС недалеко от границы с провинцией Кунейтра.

В результате атаки никто не сообщил, однако Сирии был нанесен материальный урон.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал цели на юге Сирии в ответ на ранее выпущенные Сирией ракеты, которые сбили израильские, появившиеся в небе над Дамаском.