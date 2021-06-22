Назван пункт несогласия России с США по глобальной безопасности

Обсуждение системы контроля за ядерными вооружениями должно оставаться двусторонним. Москва не намерена присоединяться к Вашингтону, который стремится к многостороннему формату. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он напомнил, что прошлый президент США Дональд Трамп настаивал на включение Китая в обсуждение вопроса ядерных вооружений, но это не сработало.

«Наша фундаментальная позиция состоит в том, что нам следует стараться делать больше в этой области на двустороннем уровне с США, а не приписывать другие страны ядерной „пятерки“» — подчеркнул Рябков.

При этом он отметил, что в интересах России включить ядерные арсеналы Великобритании и Франции, как союзников США, в уравнение о сокращении ракет. Но для этого страны должны подключиться к переговорам добровольно.

Рябков отметил, что это единственный пункт, по которому Россия и США пока не пришли к согласию. По итогам саммита в Женеве главу двух держав приняли совместное заявление о стратегической стабильности. Работа по основным пунктам этого соглашения начнется в ближайшее время.

«Мы намерены приступить к этому диалогу без каких-либо перерывов, очень энергично и самым целенаправленным образом. Это основа договоренностей, достигнутых на двустороннем саммите в Женеве», — напомнил представитель МИД России.

Рябков пояснил, что в качестве первого шага вместе с американскими коллегами создадут список из угроз в сфере безопасности, которые одна страна видит в другой. Следующим шагом будут поиски пути решения этих проблем на равноправной основе, в том числе путем вопроса контроля над вооружениями.

«Наша надежда — что, как и с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), прагматический подход будет превалировать и США совместно с Россией будут искать решения», — отметил Рябков.

По его словам, если баланс интересов будет соблюден, то договоренности двух стран сделают мир гораздо более безопасным.