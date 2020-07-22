По факту захвата заложников в Луцке завели два уголовных дела

Правоохранительные органы Украины возбудили два уголовных дела в отношении террориста из Луцка. Его обвиняют в захвате заложников, посягательстве на жизнь правоохранителя, незаконном обращении с оружием и теракте.

«По факту захвата заложников в Луцке полиция открыла уголовное производство по статье 147 Уголовного кодекса (Захват заложников), статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), статье 263 (незаконное обращение с оружием). СБУ открыла уголовное производство по статье 258 (Террористический акт)», — сообщила пресс-служба МВД Украины.

В ведомстве также сообщили, что МВД и Служба безопасности Украины всю ночь будут вести работы на месте захвата заложников, чтобы установить все подробности произошедшего. С каждой единицы оружия будут «сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела».

Накануне утром 44-летний Максим Кривош захватил автобус с заложниками. Он потребовал, чтобы первые лица Украины записали видеообращения, в которых назвали бы себя «террористами в законе», а также посоветовали посмотреть фильм «Земляне». Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал видео с советом посмотреть указанную картину. Сейчас видеообращение удалено со страницы Зеленского в Fасеbооk. Поздно вечером все заложники были освобождены, а преступник задержан.