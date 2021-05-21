Рекордную партию героина перехватили в России по дороге в ЕС

В результате совместной российско-киргизской операции сотрудники таможенных служб двух стран изъяли крупнейшую за последнее время партию героина. Из стран «золотого полумесяца» (Афганистан, Иран и Пакистан) в Европу следовали 810 килограммов наркотика. Задержаны исполнители и организаторы контрабандного канала. В том числе, граждане стран Евросоюза.

Как сообщила Федеральная таможенная служба России, преступники намеревались поставить героин партиями по 200 килограммов в Нидерланды.

«В отношении участников преступной группировки возбуждено два уголовных дела по части четвертой статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы, вплоть до пожизненного», — говорится в сообщении службы.

Российские правоохранители уже направили своим европейским коллегам предложение по проведению совместных мероприятий с целью привлечения к ответственности наркоторговцев. В службе посетовали, что несмотря на созданные для совместной работы условия, партнеры затянули принятие соответствующего решения до «состояния невозможности продолжения дальнейшей работы». Поэтому угроза поставок героина в Европу остается достаточно высокой.

В таможенной службе также отметили, что в этом году зафиксированы попытки наркокартелей возобновить функционирование «Северного маршрута» и рост транзита наркотиков через территорию России.

В первой декаде мая правоохранителями Гондураса удалось перехватить 1,5 тонны кокаина неподалеку от французской деревни в департаменте Колон. Они попали в Европу морем и были спрятаны с помощью экскаватора-погрузчика.