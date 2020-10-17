По делу об убийстве учителя во Франции задержаны четыре человека

Как пишет издание Le Parisien, все четверо задержанных — это родственники нападавшего.

В пригороде французской столицы Конфлан-Сент-Онорин в пятницу, 16 октября, было совершено нападение на преподавателя. Как писали СМИ, за несколько дней до трагедии учитель показывал карикатуру на пророка Мухаммеда в классе на уроке о свободе слова. В результате атаки мужчина был обезглавлен. Правоохранители застрелили нападавшего.

Сначала французские СМИ сообщали, что преступник был уроженцем Ливана. Позже они стали писать, что мужчина якобы родился в Москве. Официального подтверждения этой информации нет.

Было заведено уголовное дело по фактам «убийства в связи с террористической деятельностью» и «преступного террористического сообщества». Дело ведет антитеррористическая прокуратура.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это преступление террористической атакой. Заявление он сделал после того, как приехал на место происшествия.