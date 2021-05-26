СМИ: во Франции задержали четверых выходцев из России по делу о терроризме

Четверо человек, родом из России, задержаны во французском департаменте Нижний Рейн в рамках антитеррористического расследования, сообщило агентство AFP со ссылкой на судебные источники.

По данным источника агентства, задержание провели сотрудники внутренней разведки в рамках предварительного расследования Национальной прокуратуры по делам о терроризме Франции (PNAT). Расследование было посвящено возможному преступному сговору с террористическими целями. Среди задержанных, согласно материалам агентства, трое несовершеннолетних, по крайней мере, трое — из Чечни, уточнило РИА «Новости».

Осенью 2020 года по Франции вновь прокатилась волна терактов. В октябре под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Он демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo.

Через две недели вооруженный ножом мужчина напал на людей в Ницце, убив троих человек. В тот же день в Авиньоне, Лионе и Париже полиция предотвратила еще ряд нападений.