В рамках расследования дела об атаке во французской Ницце полицейские взяли под стражу 17-летнего подростка. Его подозревают в том, что он обменивался сообщениями с мужчиной, совершившим нападение на церковь.

Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники, близкие к следствию. Несовершеннолетний задержан в департаменте Сена-Сен-Дени.

Накануне полиция задержала и арестовала еще четырех человек. Задержанный 31 октября 29-летний гражданин Туниса был отпущен.

В минувшую субботу вооруженный ножом злоумышленник напал на верующих, собравшихся в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Атаковавший их человек был ранен и задержан. Судя по имеющимся при нем документам, он является гражданином Туниса. Во Францию он прибыл в октябре через Италию. Известно также, что он был инфицирован коронавирусом.