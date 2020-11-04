Среди задержанных по делу о теракте в Вене оказались россияне

По его словам, все задержанные — молодые мужчины, мигранты в возрасте от 18 до 28 лет. Это выходцы из Бангладеш, Македонии, Турции и Российской Федерации. Некоторые из них имеют двойное гражданство, как и 20-летний террорист. Всего по делу было проведено 18 обысков. Изъятые документы и носители данных сейчас проходят экспертизу. МВД пообещало предоставить дополнительные подробности 5 ноября.

Также Нехаммер сообщил, что застреленный полицейскими террорист действовал в одиночку. Это удалось выяснить после изучения более 20 тысяч видеозаписей с места преступления. При этом в Вене сохраняется повышенный уровень террористической угрозы.

Вечером 2 ноября террорист открыл стрельбу по прохожим в шести местах исторического центра Вены. Жертвами нападения стали четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего застрелила полиция. Им оказался 20-летний выходец из Северной Македонии, получивший австрийское гражданство Фейзулай Куйтим. В недавнем прошлом его судили за связи с сирийскими исламистами, но выпустили условно-досрочно.