По делу Эпштейна задержан глава модельного агентства Жан-Люк Брюнель

В парижском аэропорту Шарль-де-Голль полиция задержала 74-летнего владельца модельного агентства MC2 Model Management Жана-Люка Брюнеля. Ему предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах, изнасилованиях и торговле людьми для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на прокуратуру. Брюнель задержан на 98 часов. Он был взят под стражу при попытке выехать в Сенегал. Следователи считают, что он подбирал девушек для американского миллиардера Джеффри Эпштейна, который в 2019 году совершил самоубийство в тюрьме.

Жан-Люк Брюнель открыл свое дело в 1974 году. Считается, что он сделал знаменитыми Милу Йовович, Шэрон Стоун и Монику Беллуччи.

Адвокат Брюнеля сообщил Reuters, что его клиент отрицает дружеские связи с Эпштейном. Он знал американца, но в 2015 году подавал на миллиардера в суд за вред, нанесенный репутации модельного агентства.

По данным ВВС, французские силовики в прошлом году начали расследование обвинений против Эпштейна в отношении французских жертв и подозреваемых. Состоялись обыски в офисах агентства Karin Models, основанного Брюнелем, а также в квартире Эпштейна недалеко от Триумфальной арки.

Брунель, которого обвиняли в США в изнасиловании и сводничестве для Эпштейна, все это время был во Франции. По данным The daily beast, он старался не показываться на людях и хотел написать книгу, чтобы реабилитировать себя, но проект был заброшен. Его адвокат даже обращался к эксперту по кризисным коммуникациям, но тот отказался от контракта.

СМИ утверждают, что имя Брунеля более 15 раз фигурировало в бортовых журналах частного самолета Эпштейна, и он почти 79 раз посетил миллиардера, когда финансист сидел в тюрьме во Флориде.