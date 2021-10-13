Британец стал мировым рекордсменом по числу посещенных пабов
Англичанин Мэтт Эллис побил рекорд, обойдя 51 паб за сутки
Британец Мэтт Эллис побил мировой рекорд хождения по пабам, обойдя 51 паб за 24 часа. В каждом из них он выпивал по 125 миллилитров пива, написала «Газета.ru» со ссылкой на «Би-би-си».
По словам Эллиса, таким образом он хотел привлечь внимание к проблемам, с которыми барная индустрия столкнулась во время пандемии коронавируса.
«У пабов последние 18 месяцев были не лучшие времена. А я — большой фанат пабной культуры. Я благодарен пабам за вклад в общество за счет того духа товарищества, которым можно в них насладиться», — рассказал британец.
Эллис поставил себе задачу обойти не менее 50 пабов за сутки, выпивая по 125 миллилитров пива в каждом. Позднее каждый визит должны были подтвердить свидетели и сотрудники заведения.
Эллис признался, что после десятого бара передвигаться между пабами за короткое время стало нелегко. Его рекорд сейчас проходит процедуру регистрации в Книгу рекордов Гиннеса.