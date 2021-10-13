Британец стал мировым рекордсменом по числу посещенных пабов

Британец Мэтт Эллис побил мировой рекорд хождения по пабам, обойдя 51 паб за 24 часа. В каждом из них он выпивал по 125 миллилитров пива, написала «Газета.ru» со ссылкой на «Би-би-си».

По словам Эллиса, таким образом он хотел привлечь внимание к проблемам, с которыми барная индустрия столкнулась во время пандемии коронавируса.

«У пабов последние 18 месяцев были не лучшие времена. А я — большой фанат пабной культуры. Я благодарен пабам за вклад в общество за счет того духа товарищества, которым можно в них насладиться», — рассказал британец.

Эллис поставил себе задачу обойти не менее 50 пабов за сутки, выпивая по 125 миллилитров пива в каждом. Позднее каждый визит должны были подтвердить свидетели и сотрудники заведения.

Эллис признался, что после десятого бара передвигаться между пабами за короткое время стало нелегко. Его рекорд сейчас проходит процедуру регистрации в Книгу рекордов Гиннеса.