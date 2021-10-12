BCG: Россия в ближайшие 10 лет станет лидером по безналичным платежам

В ближайшие 10 лет Россия продолжит наращивать объем карточных платежей, опережая по этому показателю ведущие экономики мира и укрепляя глобальное лидерство. Об этом сказано в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

«Мы ожидаем, что в следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию — что позволит России укрепить глобальное лидерство», — привело РИА «Новости» выдержку из материалов BCG.

В 2010 году, согласно данным компании, Россия была одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения. В тот период страна отставала от мирового лидера Норвегии в 40 раз. Спустя 10 лет РФ сократила это отставание до 1,5 раза.

«Русское чудо продолжает свое победное шествие! В ближайшие 10 лет, согласно нашим прогнозам, карточные платежи в России будут расти самыми быстрыми темпами», — отметил глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.

По его словам, на уровне инструментов ожидается, что самый быстрый рост покажут дебетовые карты.

Кроме того, выручка от безналичных платежей в России будет расти быстрее, чем в других странах Восточной Европы, считают аналитики. В ближайшие 10 лет, по их прогнозу, выручка удвоится.

Аналитики центра НАФИ в июле провели исследование и составили портрет россиян, которые пользуются безналичным способом оплаты товаров и услуг.