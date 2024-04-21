Мир 21 апреля 2024, 23:56 По американской базе в Сирии нанесли удары беспилотником и четырьмя ракетами РИА «Новости»: удар нанесли по американской базе близ города Эль-Хасаке в Сирии U.S. Army/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

По американской базе около города Эль-Хасаке нанесли удары беспилотником и четырьмя ракетами. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Нанесены удары беспилотником и четырьмя ракетами по американской базе в аэропорту Хараб аль-Джир в окрестностях Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии», — сообщил источник агентства.

Реклама

Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на развитие ситуации на нефтяном рынке. Возможные сценарии обрисовал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Нынешний обмен ракетами специалист назвал «войной ответов», и каждый последующий становится все более жестким и прямым. Следствием может стать резкий скачек цен на нефть, что станет шоком для всего мира.