Экономист Масленников: запрет США «долларовой» лицензии ударил по американским инвесторам

Решение Минфина США не продлевать лицензию, позволяющую России обслуживать гособлигации в долларах, ударило в первую очередь по американским инвесторам. Об этом «Политике сегодня» сообщил экономист, эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Из-за попыток США устроить России дефолт американские инвесторы не смогли получить положенные выплаты за российский еврооблигации. При этом самого дефолта, вероятно, не будет.

«Те, кто говорит о дефолте, не всегда квалифицировано понимают, о чем идет речь. Но в большом финансовом мире осознают, что это никакой не дефолт, а ситуация, возникшая не по вине России», — подчеркнул эксперт.