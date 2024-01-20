Мир 20 января 2024, 02:23 По 100 человек в могиле. Стало известно, как на Украине хоронят погибших бойцов ВСУ РИА «Новости»: украинских военных хоронят в братских могилах по 100 человек flickr.com

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Украинских военных, погибших при ударах российской армии, хоронят в братских могилах по 100 человек. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства сообщил, что на Украине есть специальная методичка по организации срочных массовых захоронений бойцов ВСУ. Она, в частности, определяет размер братской могилы: 20 метров в длину, два метра в ширину и 2,3 метра в высоту.

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«Котлован для братской могилы рассчитывается на 100 погибших с раскладкой первого и второго ряда тел и останков с последующей их засыпкой землей», — добавил собеседник агентства.

Согласно документу, расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее полуметра. Такое же — по вертикали, если они устанавливаются в два уровня. Пустоты между гробами заполняются землей с укладкой поверх хвойных веток или хвороста. Перезахоронение из братской могилы можно проводить только через год после погребения.

Ранее украинский военнопленный Роман Калиниченко рассказал, что поля в зоне боев усеяны телами украинских солдат. Трупы лежат даже в окопах и блиндажах — их не хоронят и не вывозят. Калиниченко предположил, что командование ВСУ специально не эвакуирует тела погибших, чтобы не платить компенсации их родственникам.