ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса. Об этом заявил председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов.

Оргкомитет Экономического форума принял решение не проводить мероприятие в 2020 году, после объявления ВОЗ о чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышках и распространении коронавируса в странах-участницах ПМЭФ.

Как сообщил представитель Андрея Белоусова журналистам, встречу решили не проводить, чтобы защитить здоровье российских граждан, гостей и участников форума.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — деловое российское мероприятие в экономической сфере. Он ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. С 2005 года в форуме участвует президент России. Количество участников превышает 10 тысяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран.

Основной аудиторией форума являются руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры.