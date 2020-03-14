Плутон назвали идеальной заменой Земли

По его словам, через несколько миллиардов лет Солнце будет выбрасывать чересчур много энергии, находясь в предсмертной стадии. Человечеству придется переселяться все дальше и дальше от него.

«Расчеты показывают, что, когда Солнце будет выкидывать максимум своей энергии, только Плутон окажется в совершенно идеальном состоянии для колонизации», — сообщил Сурдин. Поэтому он посоветовал к нему «приглядываться».

Ранее стало известно, что ученые обнаружили на краю Солнечной системы более сотни не известных ранее планет. Во время исследований они смогли зарегистрировать транснептуновые объекты. Небесные тела находятся дальше орбиты Нептуна. Это в 30 раз больше, чем от Земли до Солнца. В результате скрупулезного анализа ученые выделили 316 малых планет, из которых 139 были ранее не известны астрономам.