Площадь у Нотр-Дама закрыли из-за свинцовой пыли

В столице Франции полиция закрыла площадь у собора Парижской Богоматери. Причиной стала высокая концентрация свинца в воздухе, что может представлять опасность для здоровья. Об этом сообщило издание France Bleu.

Площадь у Нотр-Дама вновь откроют для посетителей после чистки. Загрязнение произошло еще во время пожара в апреле 2019 года. Свинец содержался в несущей конструкции и шпиле собора. Он проникает в организм при вдыхании свинцовой пыли и копоти. Два года назад проверить количество свинца в организме советовали беременным женщинам и детям, проживающим неподалеку от Нотр-Дама.

Площадь открыли после пожара только год назад, с тех пор там регулярно проверяют уровень свинцовой пыли в воздухе. Результаты последних измерений показали, что ее концентрация выше обычного парижского уровня. В связи с этим площадь закрыли.

Пожару в соборе Парижской Богоматери будет посвящен новый фильм Жан-Жака Анно. Режиссер рассказал, что в своей ленте изобразит Нотр-Дам как жертву, которая находится при смерти и не может дождаться врача. Однако финал будет счастливым, заверил он.