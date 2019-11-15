  • Площадь Святого Марка в Венеции закрыли

    15 ноября 2019, 17:21

    Алена Макаренко

    Знаменитую площадь Сан-Марко в Венеции закрыли из-за наводнения. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на BBC News.
    Площадь Святого Марка в Венеции закрыли

    Уровень воды на площади поднялся до новой отметки — 160 сантиметров, рассказали власти итальянского города.

    В Венеции сохраняется повышенная опасность, там все также бушует ветер сирокко.

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    «Я призываю всех избегать поездок по городу и следить за информацией об уровне воды», — написал в Twitter мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

    Глава города назвал причину наводнения. Вода затопила древнейший город из-за изменения климата. А еще на непогоду повлияли сильные средиземноморские ветр, которые дуют в этой местности.

    Под воду ушла и набережная Дзаттере, на которой туристы любят устраивать променад.

    Наводнение началось в Венеции 13 ноября. Из-за этого местные власти объявили в городе чрезвычайное положение. Временно не работают популярные водные автобусы — вапоретти. Школьники и студенты не учатся уже третий день. А вот российские туристы продолжают приезжать в Италию.