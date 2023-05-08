Мир 08 мая 2023, 11:32 Площадь пожара на складе под Одессой превысила 10 тысяч квадратных метров Пожар на складе в Одесской области распространился на площади более 10 тысяч кв. м РИА «Новости»

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Площадь распространения огня на складе в Одесской области превысила 10 тысяч квадратных метров. Об этом в эфире телемарафона рассказала глава пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк, ее слова привело РИА «Новости».

В ночь на понедельник некоторые украинские СМИ сообщили, что в ряде регионов страны, включая Одесскую область, прозвучали сирены воздушной тревоги. После этого сообщалось о пожаре и взрывах в Одессе.

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«Начались пожары в местах, куда попали ракеты. На одном из складов огонь распространился более чем на 10 тысяч квадратных метров», — сказала Гуменюк.

По ее словам, речь идет об «очень мощных» пожарах, но спасатели сумели их ликвидировать.

Telegram-канал «Военкоры „Русской весны“» сообщал, что российские военные нанесли удары по объектам военного управления в Одессе.

Под огнем оказались мосты, скопления военной техники и аэродром Школьный.