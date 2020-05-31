Площадь перед Нотр-Дамом открыли для людей через год после пожара
Власти Парижа открыли для посетителей площадь перед собором Парижской Богоматери. Со дня пожара, который чуть не лишил человечество уникального памятника средневековой архитектуры, прошло больше года.
«Для меня большая радость встретиться с архиепископами Шове и Опети, чтобы открыть площадь перед Нотр-Дамом спустя год после пожара. Парижане и гости города могут вновь насладиться этим изумительным местом», — написала на своей странице в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.
Нотр-Дам загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Пожарные несколько дней не могли потушить огонь. Памятник архитектуры мирового значения лишился кровли и шпиля.
К счастью, все реликвии, которые хранились внутри здания, удалось спасти. Согласно официальной версии, храм загорелся из‐за проблем с электричеством. В декабре 2019 года впервые за 216 лет собор не смог принять рождественскую мессу. Праздничное богослужение провели в церкви Сен-Жермен-Л’Осерруа.